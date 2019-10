Doppia scossa di terremoto a Catanzaro: scuole evacuate, fermati i treni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANZARO - Paura a Catanzaro per una doppia scossa di terremoto: la prima, la più forte, è avvenuta alle 8,11 con una magnitudo di 4.0. Avvertita anche la seconda scossa sette minuti dopo la prima, quando alle 8,18 la terra è tornata a tremare alle 8,18 a un chilometro da Caraffa, in provincia di Catanzaro, a 21 chilometri di profondità, sei in meno rispetto alle 8,11.Gli uomini della Protezione civile - in mancanza dell'ufficialità dalla Prefettura - stanno evacuando le scuole in provincia di Catanzaro a discrezione dei presidi. Tantissime le chiamate alla centrale operativa della Protezione Civile per il terremoto che è stato avvertito anche nella zona della Sila, a Lamezia e Cosenza. Fermato in alcui tratti il traffico dei treni