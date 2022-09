Terremoto in Sicilia: scossa magnitudo 3.6 all'alba a Paternò, paura in provincia di Catania

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv a 4 km da Paternò (Catania) alle 4,21 del mattino ad una profondità di 10 km.

Alluvione, Acquaroli mette sotto accusa la Protezione Civile: «Subito una commissione d'indagine»

La forte scossa, che non ha provocato danni a persone o cose per quanto comunicato al momento, è stata avvertita distintamente dalla popolazione che si è riversata sui social per cercare informazioni e accertarsi che non ci fossero state conseguenze gravi.

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 4 km S Paternò (CT), il 22-09-2022 alle 04:21:27 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5450, 14.9090 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE. pic.twitter.com/YzDJz7Ti0e — Etna News (@etnanews7) September 22, 2022

Nella serata di ieri è stata registrata un'altra scossa con magnitudo inferiore, pari a 2.5.