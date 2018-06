Terremoto, trema la Calabria: scossa di 3.5 all'alba, paura tra la gente che va in strada

Ancora una scossa che fa tremare l'Italia. Questa volta all'alba. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertito stamane in provincia di Cosenza in Calabria. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 4.19 con epicentro a 4 km da Bocchigliero (Cosenza) e 32 km di profondità.



Un minuto prima, alle 4.18 altra scossa di magnitudo 2.9 a poca distanza, sempre in Calabria. in provincia di Crotone, a 7 chilometri da Savelli. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Anche se molte persone sono scese in strada impaurite. Sono in corso comunque verifiche dei vigili del fuoco.

