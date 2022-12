Terremoto L'Aquila, il giudice accoglie le richieste: risarcimenti per 9 milioni ai familiari di 28 tra morti e feriti

Risarcimenti pesanti per la sentenza sul terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, sia per i familiari delle vittime che per chi ha riportato lesioni. Il giudice del Tribunale civile dell’Aquila, Baldovino De Sensi, ha infatti accolto le richieste di 28 parti civili. Fra queste ci sono tre donne rimaste ferite nelle loro abitazioni. Il giudice ha deciso dopo la condanna in Cassazione e l'istruttori nelle cause civili, dimostrando il collegamento tra morti e feriti con le rassicurazoni fornite, pochi giorni prima, dal vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis.

Nove milioni di euro per 28 vite

La presidenza del Consiglio dei ministri, a cui fa capo il dipartimento di Protezione civile, dovrà pagare complessivamente 9 milioni di euro ai familiari di 25 vittime e delle 3 donne ferite.