Terremoto in Albania, nuova scossa di magnitudo 4.3

Ancora terremoto in Albania . Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.3, secondo il Csem (Centro sismologico euro mediterraneo), è stata registrata poco prima delle 9.30, con epicentro a 27 chilometro a nord-ovest di Tirana.

Nel frattempo, è arrivato in Albania un ambulatorio mobile delle Misericordie che, con un infermiere e un pediatra, opererà nei villaggi intorno a Durazzo ancora sprovvisti di presidi sanitari dopo il terremoto dei giorni scorsi. Primo impiego operativo, riferiscono le Misericordie della Toscana, domani mattina a Golem, nell'area di Durazzo, dove saranno visitati una quarantina di bambini lì sfollati.



Si tratta, spiegano le Misericordie della Toscana, di un ambulatorio dotato di attrezzature sanitarie per la diagnostica leggera (elettrocardiografo, saturimetro, pulsiossimetro, etc.) peraltro già 'testatò e utilizzato per la Missione salute della Confederazione nazionale delle Misericordie, iniziativa che ha fatto tappa nelle piazze di oltre 20 città italiane.

