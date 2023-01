Terre rare, scoperto in Svezia il più grande giacimento in Europa. «Buona notizia per economia e clima»

Alcuni le definiscono il «nuovo petrolio» e, da oggi, l'Europa ne possiede grandi quantità. Parliamo delle terre rare: è stato infatti scoperto in Svezia, nella regione settentrionale di Kiruna, il giacimento più grande conosciuto nel vecchio continente. La compagnia di stato Lkab ha reso noto di aver individuato filoni minerari di più di un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, gli elementi naturali cruciali per la fabbricazione di microprocessori, batterie, motori elettrici e altre componenti hi-tech.

Svezia, scoperto giacimento di terre rare: perché è una buona notizia

«È una buona notizia, non solo per Lkab, la regione e per gli svedesi ma anche per l'Europa e per il clima», ha spiegato l'azienda in un comunicato. «Questo è il più grande giacimento di terre rare conosciuto nella nostra parte del mondo e potrebbe diventare un importante tassello per la produzione di materie prime critiche, assolutamente cruciali per la transizione verde», ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo statale Jan Moström.

Le terre rare, 17 elementi chimici della tavola periodica (scandio, ittrio e i lantanoidi), sono fondamentali per la transizione energetica del pianeta. Ma si trovano solo in pochissimi Paesi al mondo. Secondo i dati della Us Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, aggiornati a gennaio 2022, la Cina risulta il primo Paese per riserve: ne ha 44 miliardi di tonnellate. Seguono Vietnam, Brasile e Russia.