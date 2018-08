Neonato abbandonato davanti al supermercato, arrestata la madre di 27 anni

Sono bastate meno di 24 ore alla polizia per identificare la presunta responsabile dell'abbandono del neonato trovato morto, intorno alle 20 di ieri, nel parcheggio di un supermercato di Terni: in stato di fermo, con l'accusa di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, è finita la madre del piccolo, una ventisettenne del posto, incensurata e senza lavoro.

Durante il lungo interrogatorio di oggi pomeriggio, davanti al sostituto procuratore Barbara Mazzullo, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per questioni economiche in quanto, già mamma di una bimba di due anni, non sarebbe stata in grado di mantenere un secondo figlio insieme al suo compagno.



La ventisettenne avrebbe partorito da sola, nel bagno della sua abitazione, tra le 8 e le 9 di ieri mattina. Sempre da sola avrebbe tagliato, nel bidet, il cordone ombelicale. Due ore più tardi, intorno alle 11 - sempre stando al suo racconto, di cui alcune parti sono ancora da chiarire - si sarebbe poi recata insieme al compagno al supermercato per fare spesa e in quell'occasione avrebbe abbandonato il bimbo, ancora vivo, dentro una busta lasciata nell'aiuola che costeggia il parcheggio.



Nei confronti dell'uomo - che sarebbe stato anche all'oscuro della gravidanza, così come la famiglia della giovane - non sarebbero stati presi al momento provvedimenti, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori per capire il suo ruolo. Ulteriori elementi si attendono anche dall'autopsia sul corpicino del piccolo, che si terrà domani mattina presso l'Istituto di Medicina legale del Santa Maria di Terni.

