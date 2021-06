Ragazzo resta in panne e si mette a spingere il motorino sul ciglio della strada. Arriva un'Alfa 147, il conducente non si accorge il mezzo in avarìa e travolge sia lo scooter che il giovane, Daniele V. appena 16 anni, che è morto poco dopo. E' successo questa notte a Corropoli, nel Teramano.

L'incidente verso le 23.30. I rilievi dei carabinieri sono proseguiti per tutta la notte. Il conducente dell'Alfa è indagato per omicidio stradale.

