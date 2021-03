Va a cena da amici e si sente male: morta una ragazza di 24 anni. «Ha detto: sono stanca, riposo un po'»

Ospite a casa di amici, ha detto di sentirsi stanca e di dover riposare, ma poco dopo è morta. Una ragazza di 24 anni, F.M., ha perso la vita in un'abitazione di Pineto, in provincia di Teramo: è successo domenica sera, quando la giovane era da amici e dopo cena è andata a stendersi sul letto. Poco dopo uno di loro è andato a contollare come stava, ma la ragazza non rispondeva.

A quel punto i ragazzi hanno chiamato i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 con medico e i sanitari hanno cercato in ogni modo di rianimarla, ma non c'è stato nulla fare. Ignote al momento le cause del decesso: sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. I carabinieri hanno ascoltato tutti quelli che erano con lei la sera in cui è morta e sulla salma sarà effettuata l'autopsia.

