Lavora sul tetto di un'azienda e precipita nel vuoto: morto operaio di 51 anni

NOTARESCO - Lavora sul tetto di un'azienda a Guardia Vomano, nel Comune di Notaresco, scivola e precipita nel vuoto: soccorso in condizioni disperate e portato in ospedale e poi morto in pronto soccorso un operaio di 51 anni, Roberto Scipione, di Basciano, dipendente di una ditta esterna. L'ennesimo, gravissimo, infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina poco prima delle 9. L'operaio, che ha fatto un volo di più di sette metri, è deceduto dopo un tentativo disperato di salvargli la vita. L'uomo stava facendo delle riparazioni al lucernario della ditta Ecotel di Notaresco, in provincia di Teramo quando è precipitato nel vuoto. Sul posto il 118, i carabinieri e il servizio ispettivo della Asl di Teramo per verificare il rispetto delle norme di sicurezza come l'ancoraggio dell'operaio durante il lavoro e la presenza della linea vita sul tetto