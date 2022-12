Crolla nella notte il ponte sul fiume Salinello: sfiorata la tragedia ad un passo dalle Marche

BELLANTE - Stanotte, intorno alle 23:00, si è verificato il cedimento del ponte sul torrente Salinello lungo la strada provinciale SP12, tra i comuni di Sant'Omero e Bellante (Teramo). Fortunatamente il cedimento si è verificato in un momento in cui nessuna auto stava transitando sul ponte. Potrebbe essere stato il collasso di una trave in cemento armato a determinare il cedimento del ponte sul quale era presente segnaletica per la limitazione del carico a 12,5 tonnellate.



Sono stati alcuni automobilisti a segnalare il cedimento e a posizionare del nastro segnaletico per impedire che altri automobilisti transitassero sul ponte interessato dal cedimento. Alcuni dipendenti della Provincia di Teramo hanno provveduto a chiudere la strada provinciale mediante il posizionamento di new jersey in cemento. Sul posto è intervenuto anche il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura per accertarsi direttamente di quanto accaduto. La viabilità è stata deviata su strade alternative.