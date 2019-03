Volvo esce di strada frontale contro l'albero Muore donna di 54 anni

TEOLO - Una donna di 54 anni di Este è morta in un incidente stradale in località Bresseo, nel comune di Teolo ( Padova). La donna viaggiava a bordo della propria Volvo C3 che per motivi al vaglio della polizia locale è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un albero. L'automobilista sarebbe deceduta all'istante. L'ipotesi è che all'origine dell'incidente possa esserci un malore. La donna gestiva un negozio di ortofrutta e vendita piante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA