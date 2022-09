Tentarono di uccidere il figlio di due mesi, chiesta una condanna di 50 anni per una coppia

Per il tentato omicidio di loro figlio, che all'epoca dei fatti avevano solo due mesi, l'accusa ha chiesto una condanna complessiva pari a quasi 50 anni per una coppia. Oltre, ovviamente, alla perdita della patria potestà e ad un divieto di avvicinamento al minore per un lunghissimo periodo di tempo.

Il tentato omicidio

A processo è finita una coppia di coniugi: lui, V.C.B., e lei, J.C.V., la cui età non è stata rivelata. Il tentato omicidio era avvenuto a Huesca, in Spagna, quando il bambino aveva appena due mesi di vita. Per entrambi, il pm ha chiesto una condanna complessiva di quasi 50 anni. Lo riporta Heraldo.es. L'episodio risale alla fine dell'agosto 2020 e i genitori del bambino erano stati subito arrestati e sottoposti a custodia cautelare in carcere. Nonostante la gravità delle lesioni riportate dal piccolo, alla fine il bambino riuscì a sopravvivere e non avrebbe riportato conseguenze a lungo termine.

Dopo le indagini, per la coppia era arrivato il rinvio a giudizio. Proprio per oggi è attesa la sentenza. I pm hanno chiesto ai giudici una condanna pari a quasi 50 anni per entrambi i genitori. La posizione del padre, però, è quella più grave: essendo considerato dall'accusa l'autore materiale del tentato omicidio, sono stati chiesti per lui almeno 27 anni di reclusione. A cui ne vanno aggiunti altri per i maltrattamenti, che secondo le indagini sarebbero avvenuti abitualmente e aggravati dalla stretta parentela tra la vittima e l'imputato. Inoltre, ai due genitori è già stata revocata la patria potestà, ma per loro è stato chiesto di corrispondere al figlio un risarcimento di 34mila euro, oltre ad un divieto di avvicinamento per i prossimi 37 anni.