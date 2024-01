Tenta di annegare la moglie in un secchio d'acqua: «Fai succedere sempre questo, sei un'istigatrice»

Ancora violenza ai danni di una donna. Un uomo di 46 anni ha tentato di annegare la moglie, una donna di 34 anni, in un secchio d'acqua. L'uomo, un 46 enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato giovedì 4 gennaio dai carabinieri di Ercolano, Napoli. Il marito violento è accusato di maltrattamenti ai danni della moglie che all'inizio di dicembre ha rischiato la vita. L'uomo è stato ammanettato nella vicina Massa di Somma al termine delle indagini della Procura di Napoli.

L'aggressione choc

Le ultime violenze subìte risalgono al 2 dicembre scorso, il giorno prima della denuncia: morsi sul viso, braccia e mani.

Il marito, dopo averla scaraventata a terra e devastato la casa, l'ha afferrata per i capelli, trascinata in bagno e immerso la testa in un secchio d'acqua nel tentativo di annegarla gridando: «Fai succedere sempre questo, sei un'istigatrice di m***a».

Le accuse

Gli inquirenti gli contestano i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dalle indagini è anche emerso che le violenze e le minacce di morte venivano rispettivamente perpetrate e proferite anche davanti ai figli della coppia, che sono maggiorenni. Il proprietario dell'abitazione dove la famiglia vive, inoltre, è stato denunciato dai carabinieri di Ercolano per il reato di favoreggiamento personale.