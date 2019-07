Accoltella la sua ex alla schiena e poi si affonda due colpi all'addome

ALBIGNASEGO - Accoltella la sua ex convivente e poi tenta il suicidio. Un 49enne residente ad Albignasego questa mattina 26 luglio poco dopo le otto, ha aggredito la sua ex convivente, una donna di 48 anni, ferendola alla scapola con un coltello, per poi rivolgere l'arma contro se stesso vibrandosi due colpi all'addome. Subito dopo, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dai carabinieri cinquanta metri dopo. L'uomo e la sua ex sono in Pronto soccorso a Padova e non sono in pericolo di vita.

