Tenta di uccidere giovane prostituta, la ragazza salvata dalla videochiamata

Ha accoltellato e ferito in modo molto grave una prostituta sudamericana nelle campagne tra Bitonto, Terlizzi e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Inoltre ha praticamente confessato il delitto durante una video chiamata che la vittima ha effettuato a una "collega" per chiedere aiuto.







Un pregiudicato di Palo del Colle è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Molfetta, con l'accusa di essere l'autore dell'aggressione avvenuta lo scorso 14 luglio che stava costando la vita ad una 20enne in un casolare di Terlizzi, dove donne giovanissime si prostituiscono. Il provvedimento di cattura è stato emesso dal gip del tribunale di Trani Lucia Anna Altamura, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Simona Merra che ha diretto le indagini, condotte insieme dai militari della Tenenza di Terlizzi e della Stazione di Palo del Colle.



La ragazza coinvolta in questo barbaro episodio era giunta a Bari da pochi giorni e alloggiava in un albergo della zona. Tutte le mattine, a bordo di un taxi, si trasferiva al casolare per prostituirsi insieme ad altre giovani donne. Domenica 14 luglio, giornata assolata, lungo la complanare della strada provinciale 231, secondo la ricostruzione della vittima e di alcuni testimoni, in tarda mattinata è giunto il pregiudicato di Palo del colle.



Era a bordo di un suv. L'uomo, in maniera frenetica, ha cominciato a chiedere a diverse donne prestazioni sessuali non protette. Due di loro si sono rifiutate mentre la vittima, che non comprende e non parla italiano, dopo parecchie insistenze, ha accettato ma solo per un approccio superficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA