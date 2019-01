Tenta di rapinarla, ma è una lottatrice professionista: l'aggressore messo ko

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt — Dana White (@danawhite) 7 gennaio 2019

L'apparenza inganna: lo ha imparato, a sue spese, un uomo che hauna, senza sapere che si trattava di una, esperta di arti marziali miste, e che è stato messo letteralmente ko., atleta professionista brasiliana, era stata avvicinata con una scusa e racconta così l'episodio: «Si è seduto accanto a me e mi ha chiesto l'ora, ma poi è rimasto lì e non si è allontanato. Mi ha detto che era armato e mi ha intimato di consegnargli il telefono: era così vicino che potevo anticiparlo e impedirgli di tirare fuori la pistola».Detto, fatto:, apprezzata lottatrice soprannominata anche 'Dama di ferro', in pochi istanti ha colpito ripetutamente il ladro e lo ha messo al tappeto, bloccandolo in attesa della polizia. Le forze dell'ordine, giunte per arrestare l'uomo, lo hanno trovato decisamente malridotto e con diverse ferite.L'episodio è avvenuto a, mentrestava aspettando una vettura di Uber per far ritorno a casa. La polizia, subito dopo l'arresto, ha scoperto che il ladro era in possesso di una pistola finta. La 26enne atleta, da quando è professionista, ha vinto già dieci incontri su 12 ed è apprezzata soprattutto per la rapidità delle sue mosse sul ring. Quella stessa prontezza le ha permesso di mettere ko il suo aggressore.