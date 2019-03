Tenta di uccidersi con il gas di scarico: salvato in extremis dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANNICOLA - Tragedia sfiorata a Sannicola dove i carabinieri hanno sventato un tntativo di suicidio. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri: nelle campagne tra Sannicola e Galatone, i militari hanno raggiunto un uomo che aveva collegato il tubo di scapamento dell'auto all'abitacolo nell'intento di farla finita. A dare l'allarme era stata la ex moglie dell'uomo, un 56enne.La donna ha infatti chiamato il 112, per chiedere aiuto. Una volta raggiunto il terreno, gli uomini dell’Arma hanno trovato il proprietario della vettura chiuso all’interno. L'uomo è stato messo in salvo e affidato alle cure del personale sanitario: il 56enne è stato rianimato e poi accompagnato in ospedale.