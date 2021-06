Tenerife, rapite dal papà per vendetta contro la ex: trovato in mare il corpo di una delle due bambine

Erano state rapite dal papà, che era fuggito a bordo della sua barca, per una vendetta contro la loro mamma, dopo la fine della relazione. Inizialmente si sperava che Anna e Olivia, due bambine di due e sei anni, potessero essere al sicuro con il padre, in Africa o in Sud America. Invece, nella serata di oggi è arrivata la più tragica delle notizie.

La storia che ha tenuto col fiato sospeso le isole Canarie e tutta la Spagna sembra destinata a concludersi con un epilogo drammatico. Il corpo di una delle due bambine, la più grande, è infatti stato ritrovato in mare, a mille metri di profondità. Come riporta 20minutos.es, Olivia, sei anni, è stata ritrovata in un sacco di plastica, legato all'àncora dell'imbarcazione del padre, Tomás Gimeno. L'uomo, 37 anni, lo scorso 27 aprile aveva passato la giornata con le figlie e le avrebbe dovute riportare alla madre la sera; per vendicarsi, però, l'uomo aveva deciso di rapirle e fuggire con loro. Il giorno dopo l'imbarcazione è stata ritrovata alla deriva, con tracce di sangue a bordo risultate a lui appartenenti. La madre di Anna e Olivia ha denunciato che, prima di scomparire, l'uomo le aveva detto al telefono che non le avrebbe riviste «mai più». La donna è già stata avvisata del ritrovamento odierno, secondo la Delegazione del governo per le Canarie. la

No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer.



Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 10, 2021

Mancherebbero ancora le conferme sull'identità del cadavere rinvenuto in mare, ma l'àncora al quale era stato legato risulterebbe essere proprio quello della barca di Tomás Gimeno. Lo ha comunicato la Delegazione del governo centrale per le isole Canarie ai media iberici, che ha spiegato che ora si procederà all'identificazione del corpo. «Non riesco a immaginare il dolore della madre delle piccole Anna e Olivia, scomparse a Tenerife, per la terribile notizia che abbiamo appena appreso. Un abbraccio, il mio affetto e quello della mia famiglia, oggi vanno a Beatriz e ai suoi cari», ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sánchez.

