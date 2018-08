Anni '90 nel cuore i pantaloncini da ciclista di nuovo alla moda

di Laura Bolasco

Sono bastati un paio di scatti social perché il nuovofosse chiaro a tutte. In fondo, secondo la top list fashion degli anni 90, dopo lae il, mancavano solo loro: i. Amatissimi e odiatissimi must have dell’epoca, continuano a sollevare qualche dubbio di stile ancora quasi trent’anni dopo, nonostante celebrity e it girl oltreoceano li stiano già indossando in tutte le salse.Che ildel leggings da yoga lasciasse il posto aipotevamo prevederlo, soprattutto dopo aver visto ladisfoggiata su Instagram durante il workout quotidiano o la mise sexy dii (che sì, è riuscita a rendere sensuali persino i ciclisti). Inaspettatamente però èa fare da maestra di stile per questaabbinando i pantaloncini a stivaletti e sandali dai tacchi vertiginosi.Il modello basico,o comunque a(nude, girigio e bianco), diventa il passepartout di stagione per outfit ideali in ogni momento della giornata:per il giorno;completano invece il look da sera.Per le fan dei 90s non è finita qui.di ogni tipo colorano il trend in lycra da accostare a crop top, camicie e, perché no, a stivaletti da cowboy, proprio come Bella Hadid. Il punto positivo di questa moda? Sta bene a tutte, dalle silhouette skinny alle forme più generose: provare per credere, anche senza bici.