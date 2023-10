Tempesta equinoziale in arrivo, allerta per nubifragi e bombe d'acqua: dove e quando colpirà. Le previsioni

Tempesta equinoziale in arrivo. Il maltempo oggi ha colpito gran parte dell'Italia, con la bomba d'acqua a Ostia che ha causato diversi disagi. Ma come evolverà la situazione? Un flusso di correnti molto fredde scivolerà dall'angolo nord orientale europeo verso i meridiani centrali, come evidenziato da 3bmeteo. Questo freddo non interesserà direttamente l'Italia, ma sarà il combustibile per un'azione depressionaria che diventerà sempre più importante a ovest dell'Europa fino a poter determinare una vera e propria tempesta equinoziale. Dove colpirà? E quando?

Cos'è la tempesta equinoziale

Quest'anno la tempesta equinoziale arriverà con un mese di ritardo e porterà piogge molto intense a partire da venerdì mattina, soprattutto al Centro-Nord. Un fenomeno che si ripete ogni anno. Come funziona? L’autunno inizia a farsi strada a seguito dell’abbattimento della pressione atmosferica sull’intero continente. Questo avviene quando l’aria fredda nata alle latitudini polari, dove il sole basso sull’orizzonte ha già permesso alla superficie continentale di raffreddarsi a sufficienza, non riesce più a venire arginata dalle alte pressioni e dall’aria calda in esse contenuta. questa aria fredda va ad invadere verso sud territori sempre più vasti scalzando quella calda preesistente.

Quando arriva

Nella giornata di mercoledì l'influenza del vortice iberico si farà via via più incisiva e i fenomeni tenderanno a diventare più diffusi al Nord interessando forse anche la Toscana. Le temperature diminuiranno a inizio settimana un po' per tutti poi mercoledì torneranno ad aumentare sulle regioni meridionali.

Nel corso del weekend 21-22 ottobre, la saccatura atlantica potrebbe approfondirsi ulteriormente sull'Europa occidentale grazie alla formazione di una nuova depressione tra la Francia e il Regno Unito. Se la tendenza verrà confermata, c'è il rischio che una severa fase di maltempo colpisca l'Italia. Questa volta non solo una parte, ma quasi tutta.

Dove colpirà

La situazione si complicherà nella seconda parte della settimana quando l'affermazione dell'anticiclone scandinavo taglierà a metà la circolazione sull'Europa. Questo blocco indirizzerà le correnti ai due lati del continente con un settore occidentale interessato da una profonda saccatura atlantica e un settore orientale investito da aria insolitamente fredda per il periodo che potrebbe portare nevicate a bassa quota fino alla Polonia. Il Mediterraneo centrale e le regioni del Centro-Sud saranno in condizioni anticicloniche. Un anticiclone di matrice africana che porterà un sensibile aumento delle temperature. Le regioni settentrionali invece no, continueranno a risentire dell'influenza atlantica con piogge anche abbondanti e clima autunnale. Piogge che potrebbero interessare anche parte della Toscana.

Allerta meteo

Un flusso di correnti occidentali in quota, determina condizioni di tempo instabile al Centro-Sud. L’instabilita si accentuera, dal tardo pomeriggio di oggi e nella prima parte della giornata di domani, in particolare sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedi 16 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centro settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita, frequente attivita elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e stata valutata per la giornata di domani, martedi 17 ottobre, allerta gialla su gran parte della Calabria e sull’intero territorio di Campania, Basilicata e Puglia.