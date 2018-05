Risponde al telefono durante la tac al cervello Incredibile al Cardarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - È successo davvero, verrebbe da dire. Una semplicerichiesta per un banalesta diventando una delle immagini più virali della giornata. Il motivo è semplice. La donna ripresa nell'esame sta parlando alSembra impossibile da credere ma l'episodio è avvenuto realmente e la foto, pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno, è autentica. Una paziente dell'azienda ospedalieraha disobbedito alle disposizioni dei medici di lasciare fuori il cellulare durante la tac. Ma non solo, prima che l'esame vero e proprio iniziasse si è permessa anche di rispondere a una telefonata.Una scena quasi comica che è stata immortalata dal macchinario dell'ospedale. Il controllo è stato immediatamente sospeso e la donna è stata severamente rimproverata dai medici. Ciò che ha fatto non le ha creato alcun problema a livello di salute, ma il suo comportamento non è assolutamente consentito né accettabile dal regolamento.