Satana umano, così Michel ha trasformato il suo corpo. Non intende fermarsi: artigli al posto delle mani

Satana umano, talmente ossessionato dal body modification, modifiche estreme corporee, da aver coperto quasi tutto il suo corpo con l'inchiostro dei tatuaggi, oltre a varie protesi applicate in diverse zone corporee, che lo hanno trasformato in «Human Satan». Questo è il soprannome di Michel Faro Praddo, originario di Praia Grande in Brasile, che in 25 anni ha coperto di tatuaggi l'85% della sua pelle e per guadagnarsi questo appellativo, ha deciso di impiantarsi anche diverse corna sulla fronte.

Tante operazioni chirurgiche

Il 44enne si è sottoposto a numerosi interventi per farsi rimuovere il naso, i capezzoli, le orecchie, l'ombelico e persino un dito su ciascuna delle due mani. Ed intende fare una modifica ancora più estrema: trasformare le sue mani in artigli, perché ancora non pago del suo aspetto diabolico. L'uomo, ossessionato da queste trasformazioni, a quanto pare non si rivolge a specialisti in chirurgia estetica, ma a persone prive di etica, che assecondano qualsiasi suo desiderio. «Ho sempre sete di modifiche del corpo e ho dovuto fermarmi per alcuni mesi per problemi personali, ma poi il nostro amico messicano Gattoo Moreno è venuto in Brasile e si è offerto di fare una nuova modifica».

Tanto lavoro in palestra

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'uomo si è sottoposto ad un intervento, perché si è concentrato sulla sua forma fisica, ma ora intende proseguire. «Sono appassionato di bodybuilding e quando apporterò le modifiche, non potrò muovermi molto fino alla fine del recupero. Ora sto studiando per fare qualcosa di più aggressivo» scrive il Daily Star. Probabile che la sua incontentabile voglia di modifiche sempre più estreme, sia la conseguenza di problema personali, come lascia intendere Human Satan, nell dichiarazioni rilasciate al Daily Star. «Ho scelto di togliermi le orecchie ed è stata un'esperienza molto eccitante perché ho sentito che stavo salvando qualcosa in me stesso, in realtà salvando una parte della mia personalità che altri avevano messo in coma