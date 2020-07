Taranto, torna a casa ubriaco e rompe la testa alla moglie con un pentola

Rientra a casa ubriaco e rompe la testa alla moglie con una pentola. È accaduto a Taranto dove i carabinieri delle Stazioni Principale e San Cataldo sono intervenuti in un appartamento situato in una palazzina del borgo dove era stata segnalata una accesa lite in famiglia. Nonostante le rassicurazioni iniziali fornite dall'uomo che ha aperto loro la porta, c'era qualcosa che non andava e infatti quando, dopo non poche insistenze, i carabinieri hanno visto la moglie, hanno notato una vistosa ferita sanguinante sulla fronte della vittima.

A quel punto i militari sono riusciti a conquistare la fiducia della donna che ha raccontato di come il marito, come in altre occasioni, era rincasato ubriaco e aveva dato in escandescenze insultandola e colpendola con violenza in testa con una pentola di metallo. I carabinieri hanno quindi allertato il 118 sia per far medicare la ferita della donna sia per far sottoporre a visita psichiatrica l'uomo, che non accennava a calmarsi. Dopo aver ricevuto le cure la donna ha formalizzato la denuncia nei confronti del marito e i militari, alla luce della gravità dei fatti e sentita l'Autorità Giudiziaria, hanno sottoposto quest'ultimo agli arresti domiciliari presso l'abitazione di parenti.

Ultimo aggiornamento: 15:59

