Si scontra con un bus carico di operai. Era ubriaco e anche senza patente

Ha tamponato con la sua auto un bus delle ferrovie Sud-Est carico di operai dello stabilimento siderurgico. Lui, però, al volante, non doveva esserci. Perchè privo di patente, ma soprattutto per aver alzato un po' troppo il gomito. Così dopo i controlli della Polstrada piombata sul posto per gli accertamenti relativi al sinistro stradale, per lui è scattato l'arresto. In trappola un pregiudicato tarantino, del quale non sono state rese note le generalità. L'uomo era alla guida di una punto con la quale ha urtato il bus in fase di sorpasso. Fortunatamente nello scontro non si sono registrati feriti, ma solo danni ai mezzi. Le verifiche della Polstrada hanno accertato che il tarantino era sottoposto alla sorveglianza speciale e all'obbligo di soggiorno a Massafra. E soprattutto che si era messo al volante, come avvenbuto già in passato, nonostante non avesse la patente. Inoltre le verifiche con precursore Alcoblow hanno chiarito che l'uomo aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.E per lui è scattato l'arresto.