Soldi prelevati dal conto di un 90enne, denunciati direttore e funzionaria di banca

MANDURIA - Avrebbero sottratto denaro dal conto corrente di un uomo di più di 90 anni, ora deceduto. Con prelievi tramite bancomat avvenuti mentre il malcapitato era ricoverato in una casa di cura. Con questa contestazione i militari della Guardia di Finanza della compagnia di Manduria hanno denunciato il direttore e una dipendente di un Istituto di Credito con l'accusa di concorso in indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le indagini, condotte dai militari anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della banca, hanno evidenziato prelievi anomali, nel giro di tre mesi, per un totale 9.100 euro, uno dei quali sarebbe stato eseguito direttamente dallo stesso direttore.

Il funzionario, al termine di una giornata lavorativa, avrebbe prelevato dallo sportello bancomat la somma di 1.500 euro. I prelievi, secondo i finanzieri, sarebbero avvenuti tramite l'utilizzo della carta bancomat che risultava regolarmente consegnata al cliente.

