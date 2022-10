Provoca incidente e scappa a piedi, muoiono due donne. Arrestato 25enne senza patente e assicurazione

Ha tamponato un'auto e poi è scappato a piedi, e nell'incidente sono morte due donne. Arrestato un ragazzo 25enne nigeriano: era senza patente. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra Novara e Trecate.

Un'auto sulla quale viaggiavano quattro persone, per cause in corso di accertamento, è stata tamponata da un'altra vettura. A causa del violento urto entrambi i veicoli sono usciti fuori strada ribaltandosi.

Morte due donne

Le due persone che viaggiavano sui sedili posteriori dell'auto tamponata sono decedute. Si tratta di una donna di 48 anni, morta sul colpo e di una donna di 63 anni deceduta un'ora dopo il ricovero in ospedale. I due uomini che si trovavano nei sedili anteriori sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale.

Entrambe le vittime sono lombarde e facevano parte di un coro di Busto Garolfo. Il coro, riporta La Stampa, aveva cantato al teatro Coccia nell’ambito del festival gospel. «Siamo sconvolti – dice Paolo Viana, direttore del Brotherhood gospel chioir di Novara – per questa tragedia che colpisce tutta la nostra grande famiglia dei cori».

Venticinquenne nigeriano senza patente

Alla guida della vettura investitrice un 25enne di origine nigeriana, regolare sul territorio italiano, che dopo l'incidente è scappato nei campi a piedi ed e stato rintracciato poco dopo dai carabinieri.

Dagli accertamenti è risultato senza patente e la vettura senza assicurazione.

Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.