Tamara Fiorini, la stilista morta a 43 anni di leucemia. «Riusciva ancora a sorridere»

Aveva 43 anni, la stilista riminese morta qualche giorno fa a causa di un brutto male: una leucemia acuta, che l’ha costretta ad una lunga battaglia in cui ha purtroppo avuto la peggio. In centinaia hanno mandato messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, e la chiesa di Sant’Agostino era stracolma di persone.«È morta tra le mie braccia ma ha trovato ancora la forza di sorridere», le parole struggenti del marito, Gilberto Costanzi Gilli. Tamara aveva lavorato per tanti anni nel mondo della moda, fino a ricoprire ruoli di responsabilità importanti in case di moda come Moschino, Givenchy e Gucci. Per la malattia aveva dovuto chiudere il suo negozio di abbigliamento, aperto in centro a Rimini dopo tanti anni di sacrifici.La leucemia le è stata diagnosticata a ottobre 2018: da allora diversi ricoveri, con le sue condizioni di salute che si sono rapidamente aggravate, fino al tragico epilogo di qualche giorno fa. Una grave crisi respiratoria l’ha strappata alla sua famiglia, dopo quasi un anno di sofferenze: lascia marito e figli.