Taiwan, le mosse anti-Cina: servizio di leva più lungo e stipendi quadruplicati ai militari

Servizio di leva più lungo e stipendi ai militari più alti. Le pressioni militari della Cina si fanno sentire e così Taiwan corre ai ripari. Citando l'Ucraina, che da “piccolo” Paese sta contrastando l'immenso esercito russo, la presidente Tsai Ing-wen ha annunciato la riforma delle forze armate che, dal 2024, vedrà il servizio di leva estendersi dai quattro mesi attuali a un anno. Con annessa intensificazione anche del programma di addestramento che includerà anche specializzazione con le armi e nozioni di combattimento utilizzate dall'esercito americano. La mossa è arrivata dopo che il ministero della Difesa ha riferito che nella giornata di ieri 71 tra jet e droni di Pechino sono entrati nello spazio aereo di Taiwan. Si tratta dell'incursione più massiccia segnalata finora. La risposta dell'isola dunque non si è fatta attendere. Nei piani i militari formati con la nuova leva dovranno proteggere le infrastrutture chiave del Paese, mentre ai militari di ruolo – l'esercito del Paese è composto da professionisti volontari regolarmente stipendiati – spetterà l'eventuale scontro i prima linea con le truppe cinesi.

«Finché Taiwan sarà abbastanza forte, sarà la casa della democrazia e della libertà in tutto il mondo e non diventerà un campo di battaglia - ha detto Tsai Ing-wen in una conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale - Taiwan vuole dire al mondo che tra democrazia e dittatura, noi crediamo fermamente nella democrazia. Tra guerra e pace, noi insistiamo sulla pace». Ma la Cina fa paura, e dunque è bene farsi trovare pronti. A tal fine sarà aumentato anche il salario mensile dei soldati di leva che passerà da 6500 dollari taiwanesi (circa 200 euro) a 26.307, circa 800 euro.

Come funziona la leva

Il servizio di leva a Taiwan era inizialmente di due anni. Poi, sotto le pressioni dell'elettorato più giovane, dal 2013 è stata istituita una formazione militare per gli uomini maggiorenni di soli 4 mesi, con le prime cinque settimane trascorse in un campo di addestramento di base. Con il nuovo piano questa formazione base passerà a otto settimane. Mossa che, secondo un sondaggio di Taiwanese Public Opinion Foundation, incontra l'appoggio del 73,2% degli intervistati.

La visita di Nancy Pelosi

Pechino era stata da subito contraria alla visita a Taiwan della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, nell'agosto scorso. E chissà cosa penserà adesso che emerge che proprio quella visita ufficiale sia stata la scintilla che ha spinto Taiwan a rafforzare la propria difesa. «L'impegno degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e le misure adottate dall'isola per migliorare le sue capacità di autodifesa contribuiscono al mantenimento della pace e della stabilità», ha spiegato l'American Institute di Taiwan. Un appoggio pubblico che si è reso in qualche modo inevitabile dopo che la Cina – secondo quanto dichiarato al Guardian dal ministro degli Esteri Joseph Wu – ha quintuplicato, dal 2020 ad oggi, le violazioni dello spazio aereo di Taiwan.