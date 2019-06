I frati lasciano la comunità, anche una fiaccolata per non farli andare via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TAGLIO DI PO - La Comunità dei Frati Minori, dopo 80 anni, lascerà definitivamente la custodia e cura della Parrocchia di San Francesco d'Assisi. Il saluto del parroco, frate Maurizio Vanti e i suoi confratelli, avverrà domenica 15 settembre 2019. Quindi, com'era prevedibile, tutto quello che è stato messo in atto per mantenere la presenza dei Frati Minori a Taglio di Po è stato inutile: per mancanza di vocazioni e per l'avanzata età degli attuali religiosi presenti nelle 60 case sparse nella nuova Provincia Sant'Antonio dei Frati Minori del Nord Italia molte delle quali dovranno essere chiuse. Il nuovo Ministro Provinciale, frate Enzo Maggioni e il suo vicario frate Mario Vaccari, hanno quindi confermato la decisione, presa dai loro predecessori frate Mario Favretto e frate Mario Vaccari con il definitorio, di chiudere la casa di Taglio di Po e riconsegnare la parrocchia di San Francesco d'Assisi al vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo presente all'incontro con il suo vicario generale Francesco Zenna. Questo è avvenuto nel Convento di vicolo San Francesco l'altro ieri, prima di una fiaccolata promossa dal Comitato spontaneo allo scopo di favorire la permanenza dei Frati Minori.