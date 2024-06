Tacconi si opera di nuovo, il messaggio del figlio Andrea: «Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone»

Non finisce il calvario di Stefano Tacconi che dovrà operarsi di nuovo dopo essere stato sottoposto a un intervento in passato. A dare l'annuncio è stato il figlio che in una storia Instagram ha scritto: «Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta!». Queste le parole di Andrea che ha rassicurato sulle condizioni dell'ex Juventus che nell'aprile di due anni fa è stato colpito da ischemia cerebrale dalla quale si è ripreso solo dopo un lungo periodo di riabilitazione.

In un'intervista a DiPiù, proprio l'ex portiere aveva dichiarato: «Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito.

La vecchia operazione

Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei 'trombi', nelle gambe e nella vena aorta. Devono "aprirmi" e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo».

A far scattare l'allarme per l'ex estremo difensore è stata un'emorragia cerebrale che lo ha colpito due anni fa ad Asti. Questa è stata causata dalla rottura di un aneurisma, la dilatazione di un'arteria cerebrale, che ha costretto il sessantasettenne a essere operato. Dopo una lunga riabilitazione, Tacconi era tornato anche in televisione a Verissimo camminando senza l'aiuto delle stampelle. Stavolta però l'ex calciatore dovrà tornare a essere operato per completare il processo riabilitativo.