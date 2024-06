Tabaccaio smette di vendere Gratta e vinci: «Ho visto troppa gente rovinata. Ora mi sento con la coscienza a posto»

Vedere ogni giorno persone di tutte le età che entravano nella sua tabaccheria per giocare d'azzardo fino a rovinarsi era diventata una situazione insopportabile per la vista e la coscienza del tabaccaio Mario Papariello, che al Resto del Carlino ha raccontato della sua scelta di smettere di vendere biglietti del Gratta e vinci.

«Non voglio più essere complice della rovina di tanta gente».

Mario Papariello, 58 anni, gestisce una tabaccheria a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, e quotidianamente ha assistito per molto tempo a scene di vite spezzate dal gioco d'azzardo: «Ho visto disoccupati tentare la fortuna con i 'grattini' e uscire dalla tabaccheria senza nemmeno i soldi per mangiare. Vecchiette che vivono con pensioni minime spendere tutto quello che avevano ritirato al mattino dalle poste».

La scelta

«Soffrivo molto, non pensavo che avrei retto a lungo». Da qui la decisione di tagliare definitivamente i legami con il gioco d'azzardo. «Malgrado avessi un contratto con Lottomatica, ho detto basta e non ho più venduto Gratta e vinci. Da quel giorno mi sento sollevato e con la coscienza a posto». Per le tabaccherie questo tipo di attività costituiscono una grande fonde di introiti, e lo stesso Papariello lo sa bene: in un bar che ha gestito per anni nel suo paese d'origine, nel salernitano, ha preso un'uguale decisione riguardo invece alle slot machine, dopo aver visto persone giocarsi dei soldi che non avrebbero potuto permettersi di spendere.

Le conseguenze

Dire di no al gioco d'azzardo nella sua tabaccheria ha comportato quindi una perdita di entrate considerevole, che si vanno ad aggiungere alla quota di 160 euro al mese che deve continuare a versare alla società di scommesse fino alla scadenza del contratto che ancora li lega. «Alcuni colleghi mi criticano e altri si compiacciono perché aumentano le vendite, ma per me la cosa più importante è avere la coscienza pulita».

Ora Papariello ha iniziato a vendere profumi, sigarette elettroniche e ha reinventato la sua attività anche come punto di ritiro e di spedizione di pacchi, augurandosi che la sua scelta possa in qualche modo essere un primo passo per sensibilizzare altri suoi colleghi sulla questione etica del gioco d'azzardo.