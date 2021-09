Tabaccaio di Napoli ruba Gratta e vinci da 500 mila euro: fermato a Fiumicino, voleva fuggire alle Canarie

La svolta: il tabaccaio che a Napoli ha sottratto a una anziana un Gratta e vinci da 500mila euro ha provato a lasciare l'Italia, ma è stato bloccato a Fiumicino dalla Polizia di frontiera in seguito all'alert diramato dai Carabinieri in tutto il territorio europeo.

Napoli, tabaccaio in fuga col Gratta e vinci milionario. L'anziana vincitrice: «Ho sbagliato a fidarmi, gli ho solo chiesto aiuto»

L'uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura ma non del tagliando vincente. I carabinieri, subito contattati, lo hanno identificato e denunciato per furto, in stato di libertà. Il tentativo di partenza del tabaccaio per Fuerteventura, isola delle Canarie, è avvenuto nella tarda serata di ieri. A carico dell'uomo - G.S., 57 anni, incensurato - non ci sono misure restrittive, quindi il tabaccaio è libero di recarsi dove vuole e in teoria, dopo la denuncia per furto, potrebbe comunque lasciare il Paese. I carabinieri della compagnia Stella proseguono le indagini sul caso, nonché le ricerche del Gratta e vinci rubato. In seguito a tutta la vicenda l'uomo potrebbe subire la revoca della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Cosa è successo - Una anziana si era recata in tabaccheria per acquistare un Gratta e vinci: le sembrava di aver vinto 500mila euro ma non ne era sicura, quindi ha chiesto conferma ai gestori. Un giovane impiegato aveva preso il biglietto, dopo averlo controllato, poi lo ha passato a uno dei titolari: costui aveva intascato il tagliando da mezzo milione, si è infilato il casco ed è fuggito in scooter. Ha quasi dell'incredibile questa storia nel centralissimo quartiere Stella: la donna ha denunciato tutto ai carabinieri.

