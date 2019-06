Svolta Green a Cattolica: arriva la flotta di monopattini elettrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA – Svolta green a Cattolica, il Comune si tuffa sugli scooetr elettrici.Dopo la notizia della scorsa settimana che annunciava la scelta di Cattolica di divenire comune sperimentatore della micromobilità elettrica, non è tardata ad arrivare la prima proposta per l'attivazione di un servizio di noleggio di monopattini elettrici in modalità sharing e free floating. Si chiama BIT Mobility ed è una start-up, con sede a Bussolengo (Verona), l'azienda che già nei giorni scorsi si era occupata di mappare il territorio cittadino ed è pronta ad avviare la nuova “smart mobility”. A presentare l'azienda al Sindaco Mariano Gennari è arrivata la rappresentante Michela Crivellente che ne ha approfittato per far testare al Primo cittadino i monopattini che già dalle prossime settimane potrebbero entrare in funzione a Cattolica. “Ho voluto provare personalmente – ha commentato il Sindaco Gennari - la validità di questi nuovi mezzi. Sono felice che la BIT Mobility abbia scelto Cattolica per avviare questo servizio di sharing. Un servizio innovativo in più per cittadini e turisti. Può essere l'avvio di una piccola rivoluzione nella maniera di spostarsi anche a Cattolica. Una scelta per una città all'avanguardia ”.