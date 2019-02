Svizzera, ragazzo italiano morto a 17 anni: incidente in motoslitta, grave il padre

Svizzer

Unitaliano di 17 anni èe suo padre è gravemente ferito: questo il bilancio di un incidente con la motoslitta in a , in val Mesolcina., 17 anni èsul colpo mentre suo padre Christian, 45 anni, artigiano di Samolaco (Sondrio), è in gravi condizioni. I soccorritori elvetici riferiscono che il giovane è precipitato per diverse centinaia di metri.