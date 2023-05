Perugia: lungo la E45 come in Formula 1, fermati 79 pirati della strada

PERUGIA - Una settimana caratterizzata da due drammi in poche ore. Due giovani donne uccise da altrettanti incidenti stradali, uno a Mantignana e l’altro lungo la 75 all’altezza di Assisi. Eppure sembra non bastare. Perché in pochi giorni gli agenti della polizia stradale di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del lago hanno bloccato e sanzionato 79 persone alla guida in E45 perché avevano abbondantemente superato i limiti di velocità.

Senza cinture

La cosa ulteriormente indicativa è che rappresentano quasi il 30 per cento delle sanzioni complessive (244).

Tra queste da segnalare anche i sette automobilisi trovati senza cinture o alla guida mentre usavano in maniera non corretta i propri smartphone.

Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce che, nel caso di specie, non ammette tolleranze o franchigia. Sono state, infatti, 93 le infrazioni rilevate, decurtati di 231 e sequestrati anche 7 veicoli.