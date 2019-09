SuperEnalotto, nessuno ha ancora riscosso i 209 milioni (il tempo stringe)

Complimenti al vincitore che ieri, martedì 13 agosto, ha acciuffato il Jackpot più alto di sempre, 209.000.000€, con una giocata effettuata a Lodi presso il punto di vendita Sisal Bar Marino situato in via Cavour, 46! 👍😀🍀🍀🐞🐞 — SuperEnalotto Sisal (@Superenalotto) August 14, 2019

La più altamai assegnata nella storia delè stata vinta ormai un mese fa, eppure non è ancora stata riscossa. Si tratta dei 209 milioni di euro vinti alo scorso 13 agosto da un fortunato giocatore che ha ancora fino all'11 novembre per riscuotere la sua cifra. Più solerte è stato invece ildelda 66,4 milioni di euro ottenuti con la vittoria del 17 settembre al punto di vendita Sisal a Montechiarugolo, località di 11mila abitanti in provincia diA rendere nota la riscossione è stato l'ufficio premi Sisal di Milano. Ilè il 14mo montepremi più alto nella storia del SuperEnalotto, vinto con una giocata di soli 5 euro. Secondo il regolamento di gioco, la somma sarà accreditata nel conto banca del fortunato entro martedì 17 dicembre, quando sarà decorso il tempo massimo di 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bolletino Ufficiale. La sua identità rimane invece riservata.