Caccia al super fortunato di Caltanissetta che ha centrato il 6 da 130,2 milioni

È partita la caccia al super fortunato che ieri ha centrato il '6' alconquistando un jackpot da. La sestina vincente, realizzata presso il punto vendita situato in via Vitaliano Brancati 15 a, è statacon numero Jolly 53 e superstar 75.Questo '6', riferisce Agipronews, è il 119esimo nella storia del SuperEnalotto ed il quinto nella classifica dei premi più alti mai assegnati dal gioco: dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 3,3 miliardi di euro.Si tratta del primo '6' realizzato nel 2018, con la sestina vincente che mancava dall'1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) vennero vinti 77,7 milioni di euro. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione sarà di 24 milioni di euro.