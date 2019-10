Superenalotto, vincitore si confessa: «Volevo comprare la Lazio. Sono milionario ma mi sento solo»

Superenalotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vincita arrivata perché «giocavo da tempo sempre gli stessi numeri ed erano numeri arrivati in sogno a mia madre». Nella puntata di sabato di 'ItaliaSì!', in onda alle 16,40 su Rai1 condotto da, il racconto dichee raccomanda al recente vincitore di 200 milioni di non fidarsi di nessuno. Intervistato da Liorni nella sua abitazione l'uomo, a volto coperto, racconta: «Vivo in un comprensorio con la vigilanza. A mio figlio ho dovuto mettere una guardia del corpo. Non sto più nel paese dove ero prima, lì lo sanno tutti che ho vinto».L'uomo poi sorride quando dice «». «Grazie alla vincita ci siamo potuti permettere la fecondazione assistita. Mia moglie a 51 anni ha avuto il nostro bambino», racconta ancora l'uomo. Ma non sempre i soldi portano a quello che si vuole: «Ho fatto del bene a tanta gente, ho coperto debiti di amici. Ma adesso mi sento solo», dice, e aggiunge che «al vincitore dei 200 milioni di Lodi direi non ti fidare di nessuno. Il 90% della gente che si avvicina è solo perché vuole soldi».