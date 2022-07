Super Estate, cinque colpi da 50.000 euro ciascuno messi a segno nelle Marche: ecco dove

ROMA . Pronti a partire per le vacanze? SuperEnalotto rimane accanto agli italiani anche nel periodo estivo, per regalare loro premi e sorrisi.

Cinque vincite parimerito nelle Marche, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Nelle Marche la fortuna si è fermata a Macerata, Fermo e Ancona, mentre in Friuli Venezia Giulia a Udine, Trieste e Pordenone. Le province che hanno vinto in Liguria sono state Genova, La Spezia e Imperia.

E mentre qualcuno sta ancora scegliendo la meta per i propri viaggi, c’è chi sta già festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “SUPER ESTATE”, che ha assegnato nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.83 di martedì 12 luglio 2022, n.84 di giovedì 14 luglio 2022 e n.85 di sabato 16 luglio 2022) ben 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno.

Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta.

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto la Campania, mentre al terzo posto si classifica il Lazio.

Di seguito la mappa dell’Italia fortunata e il dettaglio dei luoghi presso cui la Dea Bendata ha deciso di fermarsi:

N. 34 vincite in Lombardia. Le province baciate dalla fortuna sono state Milano, Bergamo, Monza Brianza, Brescia, Varese, Pavia, Como, Mantova e Lodi.



N. 28 vincite in Campania. A vincere sono state le province di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

N. 23 vincite nel Lazio. A festeggiare sono state le province di Roma, Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone.

N. 20 vincite in Emilia Romagna. Le province baciate dalla fortuna sono state Rimini, Ravenna, Parma, Modena, Forlì/Cesena, Ferrara, Piacenza, Bologna e Reggio Emilia.

N. 19 vincite parimerito in Puglia e Sicilia. A vincere in Puglia sono state le province di Brindisi, Bari, Taranto, Foggia, Barletta e Lecce. In Sicilia, invece, la fortuna ha baciato le province di Catania, Ragusa, Messina, Palermo, Agrigento e Trapani.



N. 14 vincite in Veneto. A festeggiare sono state le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona e Padova.

N. 12 vincite in Toscana. A vincere sono state le province di Firenze, Livorno, Prato e Pisa.

N. 9 vincite parimerito in Sardegna e Calabria. A vincere in Sardegna sono state le province di Sassari, Oristano, Nuoro e Cagliari. In Calabria, invece, la fortuna ha baciato le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro.



N. 7 vincite in Piemonte. A festeggiare sono state le province di Cuneo, Torino, Novara e Vercelli.

N. 4 vincite in Umbria. A vincere è stata la provincia di Perugia.

N. 2 vincite parimerito in Abruzzo, Molise e Trentino Alto Adige. A vincere sono state le province di Chieti in Abruzzo, di Campobasso e Isernia in Molise e di Trento e Bolzano in Trentino Alto Adige.

N. 1 vincita in Basilicata. A festeggiare è stata la provincia di Matera.

N. 1 vincita nella Repubblica di San Marino.

Da ricordare che poi 20 sono le vincite realizzate online, 59 vincite, infine, sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.