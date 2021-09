Il Superenalotto si rinnova: dal 1 ottobre una nuova modalità digitale e una "seconda Chance". Uno dei giochi icona per eccellenza, si amplia e dal prossimo venerdì accompagnerà gli utenti dalla giocata a dopo l'estrazione della sestina. La prima estrazione in cui si potrà attivare la nuova modalità di gioco si terrà il prossimo 2 ottobre.

Novità in casa Sisal. La 'mamma' del SuperEnalotto, per il suo gioco-icona lancia le opzioni 'Winbox' e 'Seconda Chance', alle quali si partecipa semplicemente con la 'vecchia' giocata al concorso più amato dagli italiani.

Dal 1 ottobre (con la prima estrazione disponibile il 2 ottobre), verrà attivata questa nuova modalità e la "Seconda Chance", offrirà una ulteriore opzione di vincita senza alcun costo aggiuntivo. Ogni giocata on line – nei negozi invece, bisogna utilizzare il Qr code per abilitare la giocata - partecipa automaticamente a una ulteriore estrazione che consente di vincere premi 'pop' fino a 50 euro. Vincite leggermente superiori, fino a 500 euro, invece, con WinBox.

Il Superenalotto, ricorda agipronews, nasce il 3 dicembre 1997, come evoluzione dell’Enalotto. Il primo “6” fu centrato pochi mesi dopo, il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, per una vincita superiore a 11,8 miliardi di lire. Il Jackpot più alto assegnato dal SuperEnalotto è stato di 209,1 milioni di euro, vincita realizzata il 13 agosto 2019 a Lodi.

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), vincita che si piazza al quarto posto, davanti al "6" da 147 milioni di Bagnone (MS) del 22 agosto 2009 e alla vincita da 139 milioni centrata il 9 febbraio 2010 a Parma e Pistoia.

