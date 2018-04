Superenalotto,â€‹ 127,5 milioni di euro: è il Jackpot più alto del mondoe

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildelnon solo resiste ma è anche in vetta ai premi in palio più alti al mondo: ii di euro proiettano il concorso made in Italy al primo posto in classifica.I due rivali multistatali americani arrancano, con ilad “appena” 89 milioni di dollari e ila 55 milioni di dollari.La sestina vincente, spiega Agipronews, mette inoltre in palio il quinto premio più alto nella storia del gioco, con l’ultimo Jackpot avvistato ad agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) sono finiti 77,8 milioni di euro. Nel frattempo, in più di otto mesi di caccia al Jackpot, le combinazioni giocate sono state 800 milioni. Se il premio di prima categoria sfugge, non sono mancate altre soddisfazioni per i giocatori: da inizio anno, solo con i premi di seconda categoria principali sono già stati distribuiti in vincite oltre 9,3 milioni di euro. Jackpot a parte, il colpo più ricco dell’anno è stato centrato nell’ultimo concorso di marzo, con un 5+ da 976mila euro realizzato a Genova.