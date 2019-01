​SuperEnalotto da record è il secondo Jackpot più alto del mondo, primo in Europa

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da record. L'estrazione di questa sera, che seguiremo come sempre in diretta suche sfiora i(90,8 milioni) diventando ilo, alle spalle del concorso statunitense Powerball (112 milioni di dollari), ma èIl jackpot per chi indovinerà i sei numeri fortunati nell'diè al nono posto nella storia del, sempre più vicino al traguardo dei 93,7 milioni di euro di, in provincia di Padova, il 25 febbraio 2017.La sestina esatta è stata centrata due volte nel corso del 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2018, oltre al colpo grosso con il Jackpot, sono stati numerosi i premi di rilievo centrati con le altre categorie, il più generoso è un 5 Stella da 2,6 milioni di euro realizzato a Castelvetrano (TP) il 28 aprile 2018.Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, ricorda Agipronews, lo scorso anno i giocatori sono stati premiati con oltre 23 milioni di euro. Nel 2018 la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar nel 2018 ha raggiunto, complessivamente, i 1.387 milioni di euro. Il mese in cui si è giocato di più è stato marzo con oltre 150,7 milioni.