â€‹Superenalotto, jackpot a 175,4 milioni di euro: è il premio più alto al mondo

di Ida Di Grazia

Jackpot vale ben 175,4 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce l'attesa per il 6 al: nessuno ha centrato la combinazione esatta nel concorso di sabato 22 giugno 2019, e in vista dell'estrazione di domani il, premio più alto al mondo e al secondo posto assoluto nella storia del gioco, ormai a un passo dai 177,7 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010.L’ultimo avvistamento del Jackpot, riporta Agipronews, è stato il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.Sono 156 i turni a vuoto per la sestina vincente, un record di assenza che aumenta dopo ogni concorso. Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5, 5+ e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con 4,4 milioni di euro. La vincita più ricca è stata centrata lo scorso 29 gennaio, con un 5Stella da 638mila euro a Marigliano, in provincia di Napoli.Ecco i 5 premi più alti di sempre vinti al SuperEnalotto:1 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi2 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi3 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi4 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi5 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL) 110 concorsi.