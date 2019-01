Superenalotto, il 2019 si apre con il jackpot più alto al mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Sfiora gli 1,4 miliardi di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar nel 2018: precisamente 1.387 milioni, anche grazie ai 121 milioni di dicembre. Il mese in cui si è giocato di più, però, è stato marzo con oltre 150,7 milioni. L’attuale Jackpot da 84,6 milioni del SuperEnalotto conquista la vetta del mondo: nelle estrazioni a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo cadono sia il Mega Millions, con 425 milioni di dollari vinti a New York, che l’Euromillions, con 127 milioni di euro finiti in Gran Bretagna. Nell’ultimo mese dell’anno, riferisce Agipronews, la vincita più ricca per il SuperEnalotto è stata il 5+ da 465mila euro centrato a Bari lo scorso 11 dicembre. La sestina esatta è stata centrata due volte nel corso del 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Il premio di prima categoria adesso mette in palio 71,1 milioni di euro, premio più alto al mondo e nono nella storia del gioco. Nel 2018, oltre al colpo grosso con il Jackpot, sono stati diversi i premi di rilievo centrati con le altre categorie, il più generoso è un 5 Stella da 2,6 milioni di euro realizzato a Castelvetrano (TP) lo scorso 28 aprile. Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con 23,1 milioni di euro.