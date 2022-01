SuperEnalotto, estrazione eccezionale oggi lunedì 10 gennaio 2022: numeri e combinazioni vincenti

SuperEnalotto, oggi lunedì 10 gennaio 2022 estrazione eccezionale. Eccezionale perché il lunedì non è uno dei tre giorni della settimana in cui di solito c'è l'appuntamento con la sestina dei sogni. Ma tra feste di Natale, Capodanno, Befana e coincidenza con la Lotteria Italia, il SuperEnalotto aveva saltato una estrazione, quella appunto che recupera oggi. Così stasera ecco il Superenalotto in versione "gioco da solo", cioè senza Lotto e 10eLotto. Tutte e tre gli appuntamenti con la fortuna insieme torneranno domani sera, come ogni martedì, giorno tradizionale di estrazione con il giovedì e il sabato. Per la cronaca: il jackpot SuperEnalotto di stasera è arrivato alla cifra di 137 milioni e 500 mila euro.

APPROFONDIMENTI LA DEA BENDATA Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 10 gennaio...

Appuntamento con numeri e combinazione vincenti del SuperEnalotto oggi alle 20 in punto si CorriereAdriatico.it.

SUPERENALOTTO, numeri e combinazione vincente di oggi lunedì 10 gennaio 2022

Numero Jolly

SuperStar

Le QUOTE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA