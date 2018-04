Superenalotto, estrazione anticipata a oggi. Il Lotto slitta a mercoledì 2 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente Lotto, 10eLotto e Superenalotto domani: il 1° maggio, Festa dei lavoratori, non ci sarà infatti alcuna estrazione. In compenso questa sera si potrà sperare nel 6 che può cambiare la nostra vita: ilvede infatti fissata per oggi l'estrazione del concorso numero 52, che può assegnare un jackpot da 28,4 milioni di euro. Una cifra lontana dagli oltre 130 milioni della vincita realizzata in Sicilia un paio di settimane fa, ma sempre una vincita più che rispettabile.Per quanto riguarda il Lotto, invece, l'estrazione di domani è slittata a mercoledì 2 maggio, così come quella del 10eLotto associata al Lotto stesso. Sempre mercoledì, ci sarà anche l'estrazione di "Sivincetutto Superenalotto", arrivato al concorso numero 217, che la scorsa settimana aveva invece anticipato al lunedì per via del giorno festivo al mercoledì (25 aprile). Una serie di slittamenti e spostamenti che rischiavano di confondere i giocatori, ma dopo aver letto queste righe sarà tutto più chiaro.Il jackpot da oltre 130 milioni di euro, centrato a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, ha messo le ali alla raccolta del Superenalotto che nei primi quattro mesi dell'anno - compresa anche la raccolta del SiVinceTutto - ha incassato 525 milioni di euro, un dato in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017.Tra gennaio e aprile, riferisce l'agenzia Agimeg, il concorso Sisal ha assegnato un '6', nove '5+' per un totale di 6 milioni di euro e dieci '5Stellà per complessivi 5 milioni. Attualmente il jackpot vale 28,4 milioni di euro ed è la seconda vincita più alta d'Europa, alle spalle dei 53 milioni messi in palio dall'Eurojackpot, ma davanti ai 24 milioni dell'Euromillions. Negli Usa invece riflettori puntati sul Powerball che mette sul piatto quasi 200 milioni di dollari, circa 165 milioni di euro.