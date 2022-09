Superenalotto, in palio la cifra record di 266,3 milioni: a Montappone l'ultima super vincita (156 milioni)

L'ultima maxi vincita è stata centrata il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo: un 6 da 156 milioni di euro. Poi più niente. Il Superenalotto domani, martedì 6 settembre, metterà in palio la cifra record di 266,3 milioni di euro e raggiunge un altro primato, quello del maggior ritardo nell'uscita della sestina vincente. L'ultimo 6 da 156 milioni di euro, ricorda Agipronews, è infatti stato centrato 471 giorni fa, appunto quel leggendario 22 maggio di un anno fa a Montappone, che ha scatenato nel piccolo borgo in provincia di Fermo una vera e propria caccia al super vincitore. Finora, il periodo più lungo senza «6» era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. La prossima estrazione è in programma domani.

Distribuiti 4 miliardi in 25 anni di storia

In 25 anni di storia del Superenalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, in cui non è mai realizzato un «6»: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 Jackpot centrati.