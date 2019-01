Supera il limite di velocità durante un inseguimento poliziotto multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multato durante un. Undovràper aver superato i limiti di velocità consentiti, sebbene stesse inseguendo un malvivente con una volante. Passando davanti a unla sua andatura è stata registrata 50 km/h sopra il limite consentito. Una banda di malviventi aveva fatto saltare in aria un bancomat ed era importante raggiungerli in tempo.L'uomo insieme al collega, era partito a tutta velocità a Plan-les-Ouates, nel Canton Ginevra. I fatti risalgono al 2015,ma ora è arrivata la sentenza definitiva dopo la delibera dei giudici. Per non segnalare la posizione ai malviventi l'auto procedeva a luci e sirene spente, quindi non segnalando la condizione di emergenza, e sarebbe stato per questo motivo che è scattata l'ammenda.Dura lex, sed lex. Se la vettura non risultava essere in condizione di emergenza doveva sottostare al codice della strada come qualunque altro cittadino. A nulla sono valsi i ricorsi e sebbene stesse svolgendo il proprio dovere, ora dovrà pagare.