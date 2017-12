Supera la striscia gialla sulla banchina, il treno lo travolge: grave 16enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - Un sedicenne è stato urtato da un treno alla stazione di Rodallo (Torino), sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta. È stato colpito alle mani e al volto e ha riportato varie fratture e contusioni ed è stato portato all'ospedale di Chivasso. L'incidente si è verificato ieri sera verso le 21:20. Il giovane era sulla banchina e stava ascoltando con gli auricolari della musica dal telefono cellulare.È probabile che abbia superato la striscia gialla di sicurezza nel momento in cui il treno entrava in stazione. Il tratto fra Rodallo e Caluso della linea è stato bloccato per alcune ore.